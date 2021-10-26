Свидетель из Украины опознал вероятного убийцу чеченского командира в Берлине. Он назвал его агентом ФСБ

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DER SPIEGEL

Харьковский предприниматель на заседании суда в Берлине во вторник, 26 октября, опознал обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили как мужа сестры своей жены по имени Вадим Николаевич Красиков.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В конце июля 55-летний украинец по имени Александр уже давал показания в суде, но не был уверен в том, что перед ним родственник. Тогда он ушел от прямого ответа на вопрос, сказав, что видел родственника лишь дважды десять лет назад. Вскоре журналу Der Spiegel он заявил, что соврал на суде, опасаясь за свою жизнь. Журналисты отмечали, что, возможно, Александра подготовили к изменению показаний.

Сейчас свидетель подтвердил, что опознал подозреваемого в убийстве, и заявил, что Красиков — сотрудник российской ФСБ в звании полковника.