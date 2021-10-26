Опрос «Центра Разумкова»: Зеленский и «Слуга народа» продолжают лидировать, но их рейтинги падают

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Президент Владимир Зеленский и партия «Слуга народа» продолжают лидировать в электоральных рейтингах. Но их поддержка постепенно снижается.

Новый опрос за 14—20 октября 2021 года обнародовал «Центр Разумкова».

В президентском рейтинге за Зеленского готовы проголосовать 25,7% тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать. По сравнению с летом рейтинги Зеленского снизились на несколько процентов.

Второе место занимает нардеп Петр Порошенко (14%), а на третьем — Юрий Бойко (11,7%). Также в пятерку вошли Юлия Тимошенко (10,1%) и экс-спикер Дмитрий Разумков (8,8%).

По результатам рейтинга в парламент теоретически могут попасть 6 партий. Лидирует «Слуга народа» с результатом в 21,6% голосов тех, кто определился и будет голосовать. По сравнению с летом поддержка «слуг» тоже упала на несколько процентов.

Далее следуют «Европейская солидарность» (15,8%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,9%) и «Батьківщина» (11,1%). Есть шансы преодолеть 5-процентный барьер также у партий «Наши» (6,4%) и «Сила и честь» (6%).

Были опрошены 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.