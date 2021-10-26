Амстердамский суд принял решение передать «скифское золото» Украине

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Апелляционный суд Амстердама после 7 лет рассмотрения принял решение передать Украине «скифское золото» из оккупированных крымских музеев. Соответствующее решение суд вынес во вторник, 26 октября, цитирует Укринформ со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Решение еще можно оспорить в Верховном суде Нидерландов. Музей Алларда Пирсона продолжит хранить экспонаты до окончательного решения об их принадлежности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это решение так: «Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а затем и Крым».

Впоследствии суд опубликовал текст решения. В нем говорится, что музейные экспонаты будут переданы в Государственный исторический музей Украины в Киеве «до стабилизации ситуации в Крыму» — это временная мера. Свое решение суд мотивировал защитой культурного наследия Украины. Также отмечается, что культурные интересы государства превалируют интересы крымских музеев.

В 2014 году более двух тысяч экспонатов вывезли из музеев Крыма на выставку в Амстердам. После оккупации Крыма Россия и Украина спорили о принадлежности коллекции. В коллекции более 2 тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро. После завершения экспозиции 19 объектов, среди которых легендарные золотые меч и щит, вернулись в Музей исторических драгоценностей в Киеве. Остальная часть коллекции — 565 музейных предметов и 2 111 единиц хранения, общая стоимость которых составляет почти €1,5 миллиона, — стала предметом спора.

Киев на суде подчеркивал, что по украинскому законодательству все музейные экспонаты находятся в собственности государства, а музеи являются лишь временными распорядителями. Как пишет BBC, на стороне Украины была и конвенция ЮНЕСКО от 1970 года, согласно которой каждое суверенное государство имеет право вывозить или не вывозить, запрещать отчуждение и возвращать с выставок какие-либо культурные ценности, если они считают такие действия незаконными.