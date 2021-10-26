Кабмин назначил временное правление «Укрзалізниці». Кто туда вошел
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Facebook / Олександр Рудоманов
Кабинет министров уволил всех бывших членов правления «Укрзалізниці» и назначил состав временного правления. Возглавит его Александр Камышин, который был советником министра инфраструктуры.
Об этом говорится в постановлении правительства за 25 октября.
Также членами правления стали сотрудники УЗ: Григорий Бойко, Александр Перцовский и Роман Черницкий. В состав правления вошли бывший директор «Медиа Группы Украина», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, Евгений Лященко и директор публичных закупок в «Нафтогазе» Орест Логунов.
Правительство определило, что такой состав правления будет временным. Постоянный состав изберут после назначения нового наблюдательного совета. Это должно произойти не позднее 31 декабря 2021 года.
- Напомним, 9 августа Иван Юрик уволился с должности исполняющего обязанности главы правления «Укрзалізниці», а уже 11 августа Кабмин назначил на его место Александра Камышина.
- Через месяц, 13 сентября, акционерное общество «Украинская железная дорога» объявило конкурсный отбор на должность главы правления компании.