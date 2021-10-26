NASA нашло первую возможную планету за пределами нашей галактики

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Телескоп Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA, вероятно, обнаружил первую в истории планету за пределами нашей галактики Млечный Путь.

Об этом говорится в релизе NASA.

Возможного кандидата на экзопланету обнаружили в спиральной галактике Водоворот. На сегодня ученые обнаружили более четырех тысяч экзопланет, но все они находятся в Млечном Пути. Это означает, что почти все они находятся на расстоянии менее 3 тысяч световых лет от Земли. Ученые считают, что расстояние до экзопланеты, которую они, вероятно, обнаружили в соседней галактике, составляет около 28 миллионов световых лет.

Ученые считают, что эта планета будет размером с Сатурн, хотя она вращается вокруг своей нейтронной звезды или черной дыры примерно на вдвое большем расстоянии, чем Сатурн от Солнца.

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NASA

В основном экзопланеты обнаруживают в ходе наблюдения за небольшими провалами света, которые происходят, когда планеты проходят перед своей звездой. Изучая характеристики этих провалов, ученые могут сделать выводы об их размере и близости к Солнцу. Эта потенциальная планета вращалась вокруг звезды со звездой-компаньоном, которая примерно в 20 раз массивнее Солнца.

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Однако ученые пока не могут подтвердить, что кандидат действительно является первой планетой, обнаруженной вне галактики Млечный Путь. Одной из проблем является то, что планете нужно около 70 лет, чтобы снова пройти перед звездой, то есть в ближайшее время увидеть затемнение не удастся.

«К сожалению, чтобы подтвердить, что это планета, нам, вероятно, придется ждать десятилетия, чтобы увидеть еще один транзит», — сказала соавтор Ниа Имара из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.