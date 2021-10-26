Министр Ляшко: Вакцинированные за границей тоже могут получить COVID-сертификат в «Дії». Надо обратиться к семейному врачу
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- Алексей Ярмоленко
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Кабинет министров Украины / УНИАН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, как получить сертификат о вакцинации в приложении «Дія» тем, кто вакцинировался за границей. Для этого нужно обратиться к семейному врачу.
Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
По словам Ляшко, к семейному врачу нужно прийти с документом, подтверждающим вакцинацию.
«Их данные вносятся в медкарту, и после этого им могут выдать используемый в Украине сертификат», — сказал Ляшко.
- С 21 октября в Украине действуют усиленные правила карантина, касающиеся пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами автобусами, поездами и самолетами. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, подтверждающий их безопасность: или сертификат о вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не более 72 часов.