Министр Ляшко: Вакцинированные за границей тоже могут получить COVID-сертификат в «Дії». Надо обратиться к семейному врачу

Новости

Кабинет министров Украины / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, как получить сертификат о вакцинации в приложении «Дія» тем, кто вакцинировался за границей. Для этого нужно обратиться к семейному врачу.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

По словам Ляшко, к семейному врачу нужно прийти с документом, подтверждающим вакцинацию.

«Их данные вносятся в медкарту, и после этого им могут выдать используемый в Украине сертификат», — сказал Ляшко.