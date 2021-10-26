Японская принцесса вышла замуж за своего одногруппника и утратила титул
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Pool / Pool
Японская принцесса Мако и ее жених, бывший одногруппник без знатного происхождения Кей Комура поженились 26 октября. Мако утратила статус члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа.
Об этом сообщает The Japan Times.
Принцесса Мако покинула свою резиденцию в Токио около 10:00 по местному времени (23:00 по Киеву 25 сентября), чтобы зарегистрировать брак. Она несколько раз поклонилась своим родителям, наследному принцу Фумихито и наследной принцессе Кико.
На пресс-конференции в день свадьбы Мако принесла извинения за любые проблемы, причиненные людям ее браком: «Я очень сожалею о причиненных неудобствах, и я благодарна тем, кто продолжал поддерживать меня. Для меня Кей незаменим — брак был для нас необходимым выбором».
Несмотря на то что родители принцессы одобрили выбор дочери, Мако и ее жениха неоднократно критиковали в СМИ.
29-летняя внучка бывшего императора Акихито и ее жених Комура впервые объявили о своей помолвке в 2017 году. Однако дату свадьбы перенесли из-за финансовых споров. Ожидается, что после свадьбы пара переедет в Нью-Йорк, где Комура работает юристом.
Мако ранее отказалась от единовременной выплаты в размере более $1 миллиона за выход из королевской семьи. Право на трон в Японии имеют лишь наследники мужского пола. На протяжении веков по японскому закону брак между представителем семьи императора и человеком не «благородного» происхождения предполагает утрату королевского статуса.
Принцесса Мако и Комура познакомились во время учебы в Международном христианском университете в Токио в 2012 году. До того как его представили в качестве королевского жениха, Комура был более известен как «Морской принц» — после участия в кампании по пляжному туризму.
- Мако — не единственная японская принцесса, которая ради любви отказалась от титула. Так сделала и ее сестра Аяко, которая 29 октября 2018 года вышла замуж за простолюдина (сотрудника крупной судоходной компании). Однако от компенсации в более чем $1 миллион за утрату титула она не отказалась.