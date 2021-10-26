Японская принцесса вышла замуж за своего одногруппника и утратила титул

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Японская принцесса Мако и ее жених, бывший одногруппник без знатного происхождения Кей Комура поженились 26 октября. Мако утратила статус члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа.

Об этом сообщает The Japan Times.

Принцесса Мако покинула свою резиденцию в Токио около 10:00 по местному времени (23:00 по Киеву 25 сентября), чтобы зарегистрировать брак. Она несколько раз поклонилась своим родителям, наследному принцу Фумихито и наследной принцессе Кико.

На пресс-конференции в день свадьбы Мако принесла извинения за любые проблемы, причиненные людям ее браком: «Я очень сожалею о причиненных неудобствах, и я благодарна тем, кто продолжал поддерживать меня. Для меня Кей незаменим — брак был для нас необходимым выбором».

Несмотря на то что родители принцессы одобрили выбор дочери, Мако и ее жениха неоднократно критиковали в СМИ.

Принцесса Мако выступает с речью во время пресс-конференции, чтобы объявить о своей свадьбе, 26 октября 2021 года. Pool / Pool

29-летняя внучка бывшего императора Акихито и ее жених Комура впервые объявили о своей помолвке в 2017 году. Однако дату свадьбы перенесли из-за финансовых споров. Ожидается, что после свадьбы пара переедет в Нью-Йорк, где Комура работает юристом.

Мако ранее отказалась от единовременной выплаты в размере более $1 миллиона за выход из королевской семьи. Право на трон в Японии имеют лишь наследники мужского пола. На протяжении веков по японскому закону брак между представителем семьи императора и человеком не «благородного» происхождения предполагает утрату королевского статуса.

Принцесса Мако и Комура познакомились во время учебы в Международном христианском университете в Токио в 2012 году. До того как его представили в качестве королевского жениха, Комура был более известен как «Морской принц» — после участия в кампании по пляжному туризму.