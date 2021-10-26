В Украине установили очередной рекорд смертности от коронавируса — 734 человека за сутки
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Евгений Малолетка
В Украине за минувшие сутки 25 октября коронавирусом заразилось более 19 тысяч человек. Среди них 338 медиков и 1 414 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
За сутки в больницы из-за болезни госпитализировали 2 939 человек, а 734 — умерли от осложнений. Это самый большой показатель смертности за все время пандемии. В то же время 9 738 больных успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 760) и Одесской (1 605) областях.
Также в течение суток почти 255 тысяч человек вакцинировались от коронавируса. 185 тысяч получили первую дозу вакцины, а 69 тысяч – вторую. Всего в Украине уже более 9 миллионов человек получили как минимум одну дозу, а 7 миллионов — завершили вакцинацию.
- В настоящее время в «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября в эту зону перешла и Сумская область. А с 26 октября туда попали Николаевская и Ровенская области.
- С 21 октября в Украине действуют усиленные правила карантина, касающиеся пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами на автобусах, поездах и самолетах. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, подтверждающий их ковид-безопасность: или сертификат о вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не более 72 часов.