TMZ: Оружие, из которого Болдуин застрелил на съемках оператора, использовали для стрельб ради развлечения
- Автор:
- Олег Панфилович
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Gage Skidmore / Flickr
Оружие, из которого актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» застрелил оператора Галину Хатчинс, использовалось членами группы для стрельб.
Об этом сообщает TMZ.
Источники издания сообщили, что члены съемочной группы стреляли из этого пистолета по мишеням ради развлечения в свободное от работы время за пределами съемочной площадки. Именно этим, как пишет издание, можно объяснить тот факт, что в момент съемок в оружии оказались боевые патроны.
- 22 октября американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из пистолета оператора и ранил режиссера. Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна «Ржавчина». Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета холостыми патронами, но в нем оказались боевые патроны.
- От ранений на месте скончалась оператор Галина Хатчинс. Полиция подозревает двух человек — ассистента режиссера Дэйва Голлса, который передал Болдуину оружие, и эксперта по оружию Анну Гутьеррес-Рид.