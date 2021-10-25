TMZ: Оружие, из которого Болдуин застрелил на съемках оператора, использовали для стрельб ради развлечения

Новости

Gage Skidmore / Flickr

Оружие, из которого актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» застрелил оператора Галину Хатчинс, использовалось членами группы для стрельб.

Об этом сообщает TMZ.

Источники издания сообщили, что члены съемочной группы стреляли из этого пистолета по мишеням ради развлечения в свободное от работы время за пределами съемочной площадки. Именно этим, как пишет издание, можно объяснить тот факт, что в момент съемок в оружии оказались боевые патроны.