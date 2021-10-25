Комитет избирателей: «Слуга народа» до сих пор не отчиталась о финансировании прошлогоднего «опроса Зеленского»

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Спустя год после проведения Всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, партия «Слуга народа» до сих пор не отчиталась о сумме потраченных на его организацию средств и источниках их происхождения. Именно президентская партия бралась организовывать и финансировать опрос.

Об этом заявляет Комитет избирателей Украины.

«18 октября 2021 в ответе на запрос Комитета избирателей в «Слуге Народа» сообщили, что «подготовка отчета партии находится в процессе формирования». Год назад «Слуга народа» заявляла, что профинансирует президентский опрос и отобразит все расходы в финансовом отчете, который подается в НАПК. Соответствующий отчет до сих пор не был подан», — сообщает КИУ.

Комитет подчеркивает, что формально непредставление финансового отчета партии не противоречит действующему законодательству из-за изменений, принятых Верховной Радой. В апреле 2020 года народные депутаты разрешили партиям предоставить отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера по окончании в Украине карантина.

«В результате за последние полтора года партии фактически перестали отчитываться перед НАПК. В частности, до сих пор не были поданы финансовые отчеты о расходах партий на местные выборы 2020 года, в том числе, не было подано отчета политической партией «Слуга народа», — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Последний отчет «Слуга народа» подавала в третьем квартале 2020 года, при этом политсила не подала ни одного отчета в 2021 году. По оценке КИУ сейчас не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности. Комитет избирателей призвал Раду безотлагательно внести изменения в закон «О политических партиях в Украине» и вернуть норму об отчетности политических партий.