Кабмин отменил самоизоляцию для жителей оккупированных территорий, которые едут на вакцинацию через Россию

Новости

Facebook / Луганская ОГА

Кабинет министров отменил необходимую самоизоляцию для жителей оккупированных территорий, которые едут на вакцинацию через Россию. Все потому, что боевики блокируют работу КПВВ на линии разграничения.

Об этом пишет пресс-служба Минреинтеграции.

«Отныне жители ВОТ не подлежат самоизоляции (обсервации) при пересечении границы с РФ в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором. Решение принято, чтобы обеспечить доступ граждан Украины к вакцинации в условиях блокирования работы КПВВ со стороны РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что записаться на вакцинацию можно в любом из пунктов прививки на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области. Для этого нужно позвонить в контакт-центр Минздрава: +380 800 60 20 19, или же сделать это онлайн с помощью чата на сайте Минздрава.