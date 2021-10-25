Главный санврач рассказал, каким категориям людей в Украине будут рекомендовать дополнительную дозу вакцины

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Sean Gallup / Staff

Главный санврач Игорь Кузин рассказал, кому будут предоставлять право на дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Ее будут рекомендовать людям с пониженным иммунитетом.

Об этом он рассказал на брифинге 25 октября.

По его словам, заседание Национальной технической группы экспертов на прошлой неделе выработало четкие рекомендации для ввода дополнительной дозы вакцины. Министерство здравоохранения в ближайшее время начнет переводить их в соответствующий приказ.

«Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния, первичные или приобретенные. Для этих категорий прописали четкие рекомендации», — пояснил Кузин.