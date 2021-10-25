С разрешения родителей. Австралия хочет обязать соцсети поменять правила регистрации для детей

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Власти Австралии планируют обязать социальные сети получать разрешение родителей на регистрацию несовершеннолетних пользователей.

Об этом пишет CNN.

Австралийские законодатели разрабатывают законопроект о конфиденциальности в интернете. Согласно ему, соцсети обяжут предпринять все шаги для определения возраста пользователей, а также отдавать приоритет интересам детей при сборе данных.

Служба по надзору за соблюдением конфиденциальности — Управление комиссара по информации Австралии — получит полномочия расследовать и штрафовать соцсети на сумму до 10 миллионов австралийских долларов ($7,5 миллиона) за нарушение акта.

Представитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Миа Гарлик заявила, что компания изучает инициативу и понимает «важность обеспечения того, чтобы законы Австралии о конфиденциальности развивались со скоростью, сравнимой с темпами инноваций и новых технологий».