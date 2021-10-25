ГБР завершило расследование нападения на пограничников в Сумской области. Одного из сотрудников СБУ уже осудили
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Государственное бюро расследований завершило расследование нападения сотрудников СБУ на пограничников в Сумской области.
Об этом пишет пресс-служба ГБР.
Следствие объявило подозрение двум людям, один из которых — заместитель начальника районного отдела управления СБУ в Сумской области.
Расследование установило, что сотрудники СБУ отдыхали на озере и решили напасть на пограничников и забрать у них оружие.
«Ночью 18 июля 2021 года они неожиданно напали на пограничников, которые в тот момент охраняли государственную границу, и заблокировали их служебный автомобиль. Преодолев сопротивление пограничников, нападавшие начали наносить им многочисленные удары в различные части тела. После чего завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и быстро покинули место преступления», — говорится в сообщении.
Один из сотрудников СБУ признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Его также лишили воинского звания и запретили работать в правоохранительных органах.
Относительно второго подозреваемого досудебное расследование завершено. Теперь он и его защитники должны ознакомиться с материалами следствия, после чего дело передадут в суд.
- В ночь на воскресенье, 18 июля, в Сумской области на границе с Россией трое неизвестных напали на наряд из двух украинских пограничников. Злоумышленники отобрали табельное оружие и скрылись. Его впоследствии нашли правоохранители. Позже в ГПСУ сообщили, что нападавшие пришли с территории Украины, а после инцидента вернулись вглубь страны. В СБУ заявили, что к нападению на пограничников причастны их сотрудники. Их оперативно идентифицировали и передали правоохранителям.
- Оружие, которое они украли, нашли неподалеку в кукурузном поле. Магазины с патронами тоже нашли. Всего нападавших было трое. Двое из них проходят по делу как подозреваемые, а третий — как свидетель.