ГБР завершило расследование нападения на пограничников в Сумской области. Одного из сотрудников СБУ уже осудили

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Государственное бюро расследований завершило расследование нападения сотрудников СБУ на пограничников в Сумской области.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

Следствие объявило подозрение двум людям, один из которых — заместитель начальника районного отдела управления СБУ в Сумской области.

Расследование установило, что сотрудники СБУ отдыхали на озере и решили напасть на пограничников и забрать у них оружие.

«Ночью 18 июля 2021 года они неожиданно напали на пограничников, которые в тот момент охраняли государственную границу, и заблокировали их служебный автомобиль. Преодолев сопротивление пограничников, нападавшие начали наносить им многочисленные удары в различные части тела. После чего завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и быстро покинули место преступления», — говорится в сообщении.

Один из сотрудников СБУ признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Его также лишили воинского звания и запретили работать в правоохранительных органах.

Относительно второго подозреваемого досудебное расследование завершено. Теперь он и его защитники должны ознакомиться с материалами следствия, после чего дело передадут в суд.