ООН: В Афганистане голодная смерть грозит 23 миллионам человек

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Около 22,8 миллиона жителей Афганистана столкнулись с голодом. Еще два месяца назад этот показатель составлял 14 миллионов.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет Reuters.

По его словам, люди «идут к голодной смерти», поскольку после захвата страны боевиками «Талибана» международные доноры приостановили помощь.

Бизли заявил, что в стране острый продовольственный кризис, а если срочно не принять меры, то умрут миллионы людей.

«То, что мы прогнозировали, сбывается гораздо быстрее, чем мы ожидали. Кабул пал быстрее, чем кто-нибудь мог ожидать, и экономика падает быстрее», — отметил Бизли.