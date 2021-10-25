Reuters: актер Болдуин на съемках «Ржавчины» стрелял в камеру, ранив оператора Хатчинс в живот
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Halyna Hutchins
В момент смертельного инцидента на съемках фильма «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин стрелял в камеру.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на показания свидетелей, которые были предоставлены суду.
Раненый в плечо режиссер Джоэл Соуза заявил, что Болдуин сидел на скамейке в «церкви» и репетировал, как будет вытаскивать револьвер. По его словам, он смотрел на Болдуина из-за спины оператора Галины Хатчинс, когда услышал громкий хлопок. В этот миг в Хатчинс попала пуля. Соуз смутно помнит, что Хатчинс пожаловалась на боль в животе и стала пятиться.
Оператор Рид Рассел заявила, что после этого Хатчинс сказала, что не чувствует ног.
- 22 октября американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из пистолета оператора и ранил режиссера. Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна «Ржавчина». Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета холостыми патронами, но в нем оказались боевые патроны.
- От ранений на месте скончалась оператор Галина Хатчинс. Полиция подозревает двух человек — ассистента режиссера Дэйва Голлса, который передал Болдуину оружие, и эксперта по оружию Анну Гутьеррес-Рид.