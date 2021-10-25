В Украине выявили почти 15 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — более 100 тысяч

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В Украине за минувшие сутки, 24 октября, зафиксировали почти 15 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 173 медика и 999 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 3 912 больных, а 330 человек умерли от осложнений. В то же время 4 598 человек успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковский (1 687) и Одесской (1 262) областях.

Также в течение суток 101 тысяча украинцев получила вакцину от коронавируса. 75 тысяч из них получили первую дозу прививки, а 26 тысяч — вторую. Всего в Украине уже 8,9 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины.