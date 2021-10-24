В США госпитализировали Вселенского патриарха Варфоломея. Он прилетел туда с визитом

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Ahmet Bolat / Anadolu Agency / Getty Images

Вселенский патриарх Варфоломей на второй день своего визита в США попал в больницу из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщила пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки.

Отмечается, что перед посещениям службы в соборе Святой Софии 81-летний патриарх почувствовал себя плохо. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень загруженный график.

Врач посоветовал патриарху отдохнуть, а для обеспечения покоя и из предосторожности его доставили в университетскую больницу Джорджа Вашингтона.

Никаких других подробностей о состоянии здоровья патриарха пресс-служба не сообщает.

23 октября патриарх Варфоломей впервые с 2009 года прибыл в США с 12-дневным визитом.