Астрономы нашли самую молодую экзопланету и сфотографировали ее

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Астрономы Гавайского университета получили снимок экзопланеты 2M0437, которая расположилась на расстоянии 417 световых лет от Земли. Это одна из самых молодых планет вне Солнечной системы среди всех известных ученым.

Об этом сообщают ученые на официальном сайте обсерватории Кека.

Эта планета только закончила свое формирование, и ее возраст составляет примерно 2—5 млн лет. Для сравнения: Земле и в целом Солнечной системе — более 4,5 млрд лет. Из-за такого «юного» возраста экзопланета еще не успела остыть после слияния и сжатия огромных масс вещества, поэтому температура на ее поверхности сейчас превышает +1100 °C.

В течение трех лет ученые изучали планету, и только сейчас им удалось получить ее фотографию. Для этого астрономы использовали телескоп «Субару», который расположен на вершине гавайской горы Мауна-Кеа на высоте 4 145 метров над уровнем моря. В этой точке земная атмосфера практически не мешает ученым проводить наблюдения.

В дальнейшем специалисты будут исследовать экзопланету с помощью телескопов Hubble и «Джеймс Уэбб», который должны запустить 18 декабря 2021 года. Так, наблюдения за практически новорожденной планетой поможет лучше понять происхождение Солнечной системы и Земли.