В Мексике во время строительства железной дороги выявили сотни артефактов времен майя
- Автор:
- Олег Панфилович
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В Мексике во время строительства железной дороги обнаружили сотни артефактов времен цивилизации майя. Среди них — церемониальные платформы.
Об этом пишет CNN.
Находку обнаружили вдоль маршрута строительства железной дороги на полуострове Юкатан. Артефакты нашли с помощью географической привязки GPS, спутниковых топографических изображений и датчиков LIDAR на одном из участков проекта, который проходит от города Паленке (штат Чьяпас) до Эскарсега (штат Кампече).
Среди найденного — керамика и простые каменные очертания соломенных домов майя, и даже церемониальные платформы. Особое внимание археологов привлекли два керамических сосуда с ручками и основаниями в форме женской груди. Такие сосуды, по мнению ученых, использовали для розлива драгоценных жидкостей, таких как шоколад и духи.
Сообщается, что первые четыре этапа железнодорожного пути проходят через районы, где ранее плотно проживали племена майя, сформировавшие обширную империю городов-государств на Юкатане и в Центральной Америке между 2000 годом до н. э. и 900 годом н. э.
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