«Кормят три раза в неделю». В ТКГ заявили, что боевики требуют от пленных средства на свое «содержание»
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- Олег Панфилович
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Pierre Crom / Getty Images
В Трехсторонней контактной группе заявили, что боевики требуют с незаконно удерживаемых украинцев средства на свое «содержание» на оккупированном Донбассе.
Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
«Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников вымогают деньги «за проживание»: уголь, дрова, еду», — написал Гармаш.
По его словам, боевики требуют от родственников заключенных, чтобы те перечисляли деньги на банковские карты для их содержания. Тем, кто отказывается, создают невыносимые условия пребывания в тюрьме, например, переводят на трехразовое питание. «В смысле, кормят три раза в неделю», — уточнил член делегации.
Он также отметил, что в тюрьмах «ЛДНР» не лечат больных коронавирусом. «Точнее «лечат» стрептоцидом. «Заключенному 70 лет — двухстороннее воспаление легких — никакого реального лечения. Это просто медленное преднамеренное убийство», — настаивает Гармаш.
Представитель украинской ТКГ отметил, что несколько недель назад в тюрьмах «ЛДНР» боевики ввели так называемый «карантин», из-за которого отменены все свидания, запрещено передавать продукты, лекарства, маски и воду.
«Доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 два года назад», — добавил он.
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября в Нью-Йорке встретился с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и передал ему список из почти 450 украинцев, которые находятся в заключении на временно оккупированных территориях и в России, попросив помочь в их освобождении.