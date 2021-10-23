«Укрзалізниця» откроет пункты вакцинации против COVID на железнодорожных вокзалах всех областных центров

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«Укрзалізниця» откроет пункты вакцинации против коронавируса на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах Украины. С 23 октября пункты начнут работу в Ивано-Франковске и Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Уже с 25 октября пункты вакцинации откроются на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге, Никополе, Подольском, Николаеве, Черновцах, Коростене и Раздельном.

«Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Министерством здравоохранения мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях», — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, а с понедельника, 25 октября, откроется центр вакцинации в аэропорту «Борисполь».

Также в «Укрзалізниці» добавляют, что за двое суток усиленного карантина на железной дороге удалось выявить около 300 инфицированных людей, которые намеревались сесть в поезд.

«Ежедневно вокзалы принимают тысячи пассажиров, которые теперь могут получить прививку, не тратя дополнительное время на поездку в медучреждение. Так, по состоянию на сегодняшнее утро в наших пунктах сделано более двух тысяч прививок. Кроме того, они удобны для жителей городов, ведь, как правило, вокзалы расположены в местах с удобной транспортной развязкой», — отметил член правления УЗ Александр Перцовский.

По его словам, в компании сейчас вакцинировано 30% проводников, а в ближайшее время эта цифра будет удвоена.

«Укрзалізниця» призывает всех пассажиров неуклонно соблюдать новые правила проезда транспортом — кроме билета и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь: сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении «Дія») или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

В случае отсутствия указанных документов, пассажиры могут сделать экспресс-тест на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн.

Также эта услуга доступна в пунктах вакцинации, работающих на вокзалах.