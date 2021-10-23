Facebook подала в суд на украинца из-за кражи данных 178 миллионов пользователей

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Компания Facebook обвинила украинца Александра Солонченко в краже и продаже личных данных 178 миллионов пользователей соцсети и подала на него в суд США.

Об этом сообщает Business Insider.

В исковом заявлении, которое компания подала 21 октября, утверждается, что Солонченко, известный под псевдонимами solomame и barak_obama, нарушил «Общие положения и условия» и «Условия платформы», которые запрещают пользователям незаконно использовать ее данные, получать их с помощью автоматизированных средств и добавлять в любой каталог без одобрения соцсети.

По данным соцсети, речь идет о периоде с января 2018-го по сентябрь 2019 года.

Также отмечается, что Солонченко получил доступ к данным 178 миллионов пользователей благодаря специальной программе, которая автоматически отправляла пользователям запросы через приложение Messenger под видом нескольких устройств Android.

В Facebook заверили, что в мае 2021 года Солонченко продал украденные данные на хакерском сайте Raid Forums. Представители компании приобщили к иску скриншоты публикаций с аккаунта, который, вероятно, принадлежит Солонченко.

«У меня также есть несколько других баз данных, списки пользователей, базы данных B2B во всем мире, базы данных телефонов, непубличные данные FB (180 миллионов из США). Пожалуйста, напишите мне в личку, если интересно», — написал пользователь barak_obama.

Также компания предоставила скриншоты, в которых хакер в октябре 2020 года предложил продать данные 10 миллионов пользователей или клиентов украинского государственного ПриватБанка, а также данные 18 миллионов пользователей или клиентов компании «Новая почта».

Facebook просит федеральный суд, чтобы дело Солонченко рассмотрел суд присяжных, а также требует запретить украинцу пользоваться ее продуктами и продавать полученные данные и обязать его компенсировать нанесенный ущерб, превышающих $75 тысяч.