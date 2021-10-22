Суд отправил в психбольницу девушку, которая в полтавской школе ранила двух учителей из арбалета
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Национальная полиция Украины
Киевский районный суд изменил меру пресечения девушке, которая в Полтаве в школе устроила стрельбу из арбалета. Ее отправили в психбольницу.
Об этом говорится в постановлении суда от 19 октября.
Там указано, что суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на пребывание в психиатрической больнице. Соответствующее ходатайство подали прокуроры.
Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что девушка имеет симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома. Поэтому суд решил, что она не осознавала свои действия во время стрельбы в школе.
Защита девушки не возражала по поводу перевода в психбольницу.
- Инцидент произошел 6 сентября во школе в Полтаве. Девушка зашла в школу, где сначала через открытые двери в кабинет выстрелила в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в заместительницу директора, которая пыталась ее остановить после первого выстрела. Ученик 9 класса забрал у девушки арбалет, который она отдала без сопротивления.
- 7 сентября ей сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Девушке грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.