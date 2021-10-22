Суд отправил в психбольницу девушку, которая в полтавской школе ранила двух учителей из арбалета

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Киевский районный суд изменил меру пресечения девушке, которая в Полтаве в школе устроила стрельбу из арбалета. Ее отправили в психбольницу.

Об этом говорится в постановлении суда от 19 октября.

Там указано, что суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на пребывание в психиатрической больнице. Соответствующее ходатайство подали прокуроры.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что девушка имеет симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома. Поэтому суд решил, что она не осознавала свои действия во время стрельбы в школе.

Защита девушки не возражала по поводу перевода в психбольницу.