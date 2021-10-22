Украина предложила России 50% скидку на дополнительный транзит газа в Европу. Это должно решить кризис в регионе

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России 50% скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. По его мнению, увеличение поставок газа позволит облегчить энергетический кризис в регионе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Зеленский в комментарии изданию отметил, что скидка будет распространяться на объемы природного газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

«Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у «Газпрома» есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%», — сказал президента.

Напомним, Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд кубометров газа по «специальным условиям».