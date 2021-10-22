Украина предложила России 50% скидку на дополнительный транзит газа в Европу. Это должно решить кризис в регионе
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России 50% скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. По его мнению, увеличение поставок газа позволит облегчить энергетический кризис в регионе.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Зеленский в комментарии изданию отметил, что скидка будет распространяться на объемы природного газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.
«Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у «Газпрома» есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%», — сказал президента.
Напомним, Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд кубометров газа по «специальным условиям».
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Впоследствии она достигла почти $2000. Причина столь высокой цены — низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы.
- Правительства ряда стран Европейского Союза требуют расследовать ситуацию. В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.
- Президент РФ Владимир Путин обвинил Еврокомиссию в резком росте цены на газ.
- Также в Кремле заявили, что для наращивания транзита через Украину Европа должна увеличить закупку газа.