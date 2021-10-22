Савченко опровергла, что подделала COVID-сертификат. Но заявила, что вакцинация является антиконституционной

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Бывшая нардеп Надежда Савченко заявила, что не подделывала COVID-сертификат. Но заявила, что вакцинация является антиконституционной, а правительство начало в Украине ветеринарную медицину.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

«Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов», — отметила Савченко.

В то же время она заявила, что украинское правительство вместо того, чтобы внедрять «человеческую медицину», когда людей лечат и оказывают медицинскую помощь, переходит к «ветеринарной медицине», когда «животных прививают».

По ее словам, Кабмин придумал «какие-то сертификаты», «какие-то прихоти», «какую-то принудительную вакцинацию». Савченко заявила, что считает вакцинацию антиконституционной.

Бывшая нардеп отметила, что сейчас полиция проводит следствие. На прямой вопрос ведущего, вакцинировалась ли Савченко, она заявила, что «информация о состоянии здоровья человека защищена законом». На вопрос о том, имела ли она сертификат о вакцинации, Савченко ответила, что «такого документа не существует».