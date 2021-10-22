Лидеры стран ЕС на последнем саммите Меркель провели ее с должности канцлера Германии громкими овациями
- Автор:
- София Телишевская
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Getty Images
Лидеры стран Европейского Союза встретили канцлера ФРГ Ангелу Меркель овациями на ее последнем, 107-м за 16 лет саммите ЕС. В дальнейшем она сможет принять участие в подобных саммитах в другом амплуа, поскольку уже не будет канцлером.
Дипломаты провели Меркель с должности в последний день саммита в Брюсселе.
«Ты приняла участие в 107 из 214 встреч Совета ЕС со времен его начала. Благодарю тебя за опыт, мудрость и способность фокусировать внимание на главном, — написал глава Евросовета Шарль Мишель и добавил: «Спасибо тебе, дорогая Ангела».
Под постом евродипломат прикрепил видео, в котором собрано встречи Меркель как канцлера ФРГ с лидерами разных стран.
Также в ходе небольшой церемонии прощания глава Евросовета Шарль Мишель сравнил Меркель с монументом и заявил, что саммиты ЕС без нее — это как «Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни».
Ангела Меркель 16 лет занимала должность канцлера ФРГ. В сентябре в стране прошли выборы, по итогам которых через некоторое время определится новый канцлер. Поэтому нынешний Совет ЕС, как предполагается, ее последний саммит в качестве канцлера ФРГ. Преемника Меркель хотят выбрать в начале декабря.
- В Германии обнародовали официальные результаты голосования на парламентских выборах — победу одержала Социал-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% — 196 мест. Шольц уже заявил, что не планирует создавать коалицию с партией Меркель — блоком ХДС/ХСС.
- Также в парламенте будут партия «Союз-90/Зеленые», «Свободная демократическая партия» (СвДП), «Альтернатива для Германии» и «Левая партия».