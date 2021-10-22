Львов отказался выдавать в Россию останки агента НКВД Кузнецова

Новости

«Бабель»

Львовский городской исполнительный совет не будет передавать в Россию прах агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам.

Исполком единогласно проголосовал за это решение на заседании в пятницу, 22 октября.

«Пока граждане Украины, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях России не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки в исполнительном комитете Львовского горсовета», — отметил мэр города Андрей Садовый во время заседания.

Перед этим Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполком Львовского городского совета передать России останки Кузнецова. На что Садовый в Facebook добавил: «Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами».

Агент НКВД Николай Кузнецов похоронен во Львове на Холме Славы. «Радио Свобода» пишет, что история с передачей его останков в Россию продолжается с 2000 года — тогда ветераны Екатеринбурга обратились с такой просьбой в мэрию Львова. В 2007 году в город даже приезжала делегация из России, но в выдаче останков им отказали. В следующем году родственница Кузнецова Маргарита Брюханова обратилась с такой просьбой в местные органы Львова.

Кузнецов был партизаном НКВД с позывным «Пух». Он выполнял террористические и провокационные задачи также под псевдонимами Пауль Зиберт, Рудольф Шмидт, Николай Грачев. Погиб Кузнецов 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области, когда его нашли воины УПА. По советской, а ныне российской версии, Кузнецов, который был в немецкой форме, опасаясь провала операции, подорвал себя гранатой.