В Беларуси после критики от Лукашенко отменили масочный режим
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Министерство здравоохранения Беларуси с 22 октября отменило обязательный масочный режим, введенный 13 дней назад.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.
«Исключено требование об обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что в медучреждениях должен быть разработан план организации работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара.
Согласно официальной статистике, в Беларуси за последние сутки выявили 2 097 случаев коронавируса, 17 человек умерли.
- Требование носить защитные маски в общественных местах действовало в Беларуси с 9 октября.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который не признавал коронавирус как угрозу, подписал указ, разрешающий гражданам 73 стран без виз въезжать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Сейчас там делают прививки российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом Vero Cell, однако вскоре планируют признать еще одну вакцину РФ — «Спутник Лайт».
- 19 октября Лукашенко на совещании заявил, что никто не имеет права требовать от людей ходить в масках, особенно на улице, а также призвал не заставлять врачей и правоохранителей контролировать, придерживаются ли граждане масочного режима.