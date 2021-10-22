В Беларуси после критики от Лукашенко отменили масочный режим

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Министерство здравоохранения Беларуси с 22 октября отменило обязательный масочный режим, введенный 13 дней назад.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

«Исключено требование об обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в медучреждениях должен быть разработан план организации работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара.

Согласно официальной статистике, в Беларуси за последние сутки выявили 2 097 случаев коронавируса, 17 человек умерли.