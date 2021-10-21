Путин хочет добиться исключения «Талибана» из списка террористических организаций

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Президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться исключения исламистского движения «Талибан» из списка террористических организаций.

Об этом он заявил во время заседания Валдайского дискуссионного клуба.

По его словам, это должно произойти на уровне ООН, а соответствующее решение должен принять Совет безопасности.

«Мы все ждем от тех людей, от «Талибана», которые контролируют сейчас безусловно ситуацию в Афганистане, ожидаем, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе. Мы солидарны [с общими решениями по «Талибану»] и будем принимать решение об исключении их из этого террористического списка, из списка террористических организаций», — отметил Путин.

По его словам, сейчас РФ следует «в этом направлении». Путин подчеркнул, что Россия сотрудничает с представителями «Талибана» и встречается с ними в Москве.