«Схемы»: 12 депутатов Рады взяли себе в помощники близких родственников. Это не совсем законно

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Гонтарь Владимир / УНИАН

По меньшей мере двенадцать народных депутатов от «Слуги народа», «Батьківщини», «Европейской солидарности» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» взяли на должность своих помощников родственников.

На оплату их труда только за этот год уже потратили совокупно почти 2 миллиона гривен налогоплательщиков, говорится в расследовании «Схем».

Нардепы делают это даже несмотря на то, что год назад они приняли законопроект, запрещающий им нанимать себе в помощники за госсредства близких родственников.

Впрочем, во втором чтении этот законопроект не проголосовали до сих пор — ни действующий спикер Руслан Стефанчук, ни экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не смогли конструктивно ответить, почему этот проект закона до сих пор не был проголосован.

«После того как он был проголосован, комитет нашел какие-то неточности, и они обратились ко мне как к председателю Верховной Рады, чтобы такие несогласованности убрать. Есть мое письмо, оно было направлено в аппарат для того, чтобы подготовить этот вопрос к рассмотрению. Но, к сожалению, как-то оно пошло, что где-то в аппарате оно немного потерялось и осталось там. Если честно, об этой проблеме я от вас узнал, что этот законопроект все еще находится в таком состоянии», — сказал Разумков.

А пока такая деятельность фактически является безнаказанной, то нардепы продолжают политику «кумовства» при найме помощников.

Например, Виктория Улиганец — жена председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и вице-президента ПАСЕ Александра Мережко от «слуг» — работает помощницей у его однопартийца Игоря Марчука. За полтора года на этой должности она заработала 750 тысяч гривен.

Дмитрий Лубинец от депутатской группы «За майбутнє» также рекомендовал коллегам взять на работу его жену Янину, так она оказалась в подчинении «слуги» Арсения Пушкаренко и получает ежемесячно по 10 тысяч гривен.

Аналогичное совпадение случилось и у заместителя председателя фракции «Батьківщина» Сергея Соболева: с начала двухтысячных его жена Нина работает помощницей только в тех созывах, когда и сам народный депутат (как, например, сейчас).

Работает помощницей и жена Виктора Черного — соратника Виктора Медведчука. Уже год Ольга Арканова-Черная имеет такой статус у его коллеги по фракции Александра Колтуновича.

В Верховной Раде у Виктора Черного работают и другие родственники: с начала этого года его падчерица Лилия Черная стала помощницей еще одного члена от ОПзЖ Федора Христенко.

Среди депутатских помощников есть и дети «слуг». Например, дочь председателя комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина Анастасия работает помощницей его коллеги по фракции Андрея Задорожного, а сын самого Задорожного, Иван — помощником у Костина.

Зарплату Анастасии и Ивану насчитывают одинаковую — по 26 тысяч гривен в месяц.

Такой же случай произошел и в «ЕС», там сын Михаила Бондаря стал помощником другого члена «Европейской солидарности» Максима Саврасова. Впрочем, зарплата у него скромная — семь с половиной тысяч в месяц.

Между тем, у члена ОПзЖ, судьи Конституционного суда в отставке Василия Нимченко невестка — Марина Нимченко — работает помощницей в непосредственном подчинении. Ежемесячно работа у свекра приносит ей 16 тысяч гривен бюджетных средств. За два года работы в этой должности Марина Нимченко заработала уже почти 400 тысяч гривен.