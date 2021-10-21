На украинских дорогах появятся еще 17 камер автоматической фиксации нарушений ПДД: список

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На украинских дорогах обустроят еще 17 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.

Во Львове поставят две камеры: на улицах Стрыйской и Сиховской. В Виннице будет четыре камеры: две на улице Киевской, одна на улице Келецкой и одна на проспекте Юности. Также еще одну камеру поставят в Харькове на улице Героев труда.

Еще одна камера появится в Донецкой области на дороге H-08 у села Кальчиновка. Целых девять камер обустроят в Харьковской области на трассах М-03 и М-18, а также дороге P-46.