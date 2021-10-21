На украинских дорогах появятся еще 17 камер автоматической фиксации нарушений ПДД: список
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
На украинских дорогах обустроят еще 17 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.
Во Львове поставят две камеры: на улицах Стрыйской и Сиховской. В Виннице будет четыре камеры: две на улице Киевской, одна на улице Келецкой и одна на проспекте Юности. Также еще одну камеру поставят в Харькове на улице Героев труда.
Еще одна камера появится в Донецкой области на дороге H-08 у села Кальчиновка. Целых девять камер обустроят в Харьковской области на трассах М-03 и М-18, а также дороге P-46.
- В сентябре в МВД сообщали, что за год работы системы автофиксации было составлено более 1,7 миллиона постановлений и уплачено штрафов на более чем 259 млн гривен.
- Систему автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах запустили 1 июня 2020 года. За первый день работы камеры зафиксировали в Киеве почти 36 тысяч нарушений.