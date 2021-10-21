На аукционе в Париже за €6,6 млн продали самый крупный скелет трицератопса
- Автор:
- София Телишевская
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Частный анонимный коллекционер из США на аукционе в Париже приобрел за €6,65 млн окаменелые останки «Большого Джона», крупнейшего обнаруженного палеонтологами трицератопса.
Череп трицератопса имеет длину 2,62 метра и ширину два метра, сообщает научное издание PSHY.
«Большой Джон» жил в современной Южной Дакоте более 66 млн лет назад. Его назвали в честь владельца земли, на которой нашли кости.
«Динозавра приобрел американский коллекционер, и этот человек абсолютно вдохновлен идеей иметь такую вещь в личном пользовании», — сказал представитель покупателя.
Первый кусок кости от огромного скелета обнаружили в 2014 году. К 2015 году палеонтологам уже удалось найти более 200 частей скелета, что составляет 60% от целого динозавра. В ходе сборки скелета ученые заметили, что на черепе животного есть повреждение, которое, вероятно, образовалось в результате удара другого трицератопса.
- В октябре 2020 года в Нью-Йорке на аукционе Christieʼs за рекордные $31,8 млн в частную коллекцию продали наиболее сохранившийся скелет тираннозавра, возраст которого оценивают в 67 млн лет.