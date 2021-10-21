«Покрытие государственного бюджета». Советник Зеленского рассказал, на что потратят $700 миллионов кредита от МВФ

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Sharon McCutcheon / Unsplash

Украина потратит $700 млн, которые, вероятно, получит в кредит от Международного валютного фонда на финансирование дефицита госбюджета.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Дом».

«Этих $700 млн мы ожидаем в ближайшее время, уже подписано предварительное соглашение с Международным валютным фондом. Эти средства заложены уже на покрытие государственного бюджета. Поэтому здесь особого выбора нет. Они зайдут в государственный бюджет», — сказал он.

По словам Устенко, чтобы выбрать всю зарезервированную для Украины сумму в $5 млрд, нужно время.

«Украине нужно дополнительное время, чтобы выбрать всю эту зарезервированную для нее сумму. Поэтому одна из частей переговорного процесса с МВФ касалась именно того, что программу было бы логично дополнительно продлить, и соглашение, насколько я понимаю, предварительно уже получено», — отметил советник президента Украины.

Также Устенко рассказал, что вопрос о продлении программы будет вынесен на заседание совета директоров МВФ, которое должно состояться в ближайшее время.

«Мы раньше получили $2,1 млрд — это 40% от общей нашей программы. Мы сможем продвинуться автоматически после очередного транша и получить недостающие 60%. Поэтому, когда говорили о сроках программы, говорили в том числе и о том, чтобы попытаться получить полностью зарезервированную для Украины сумму. Обычная украинская практика — это оборвать отношения и открыть новую программу. На этот раз используется, на мой взгляд, более логичный подход — попытаться выбрать то, о чем договорились раньше», — добавил он.