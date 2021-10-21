СБУ задержала работника Государственного бюро расследований по подозрению в провокации подкупа

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Сотрудники Службы безопасности задержали работника Государственного бюро расследований, которого подозревают в провокации подкупа.

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

«Государственное бюро расследований системно противодействует любым правонарушениям работников ГБР и делает все для очистки своих рядов от нечистых на руку сотрудников», — говорится в заявлении.

На время расследования руководителей задержанного работника отстранят от работы.

Бюро отмечает, что проводит активную превентивную работу, чтобы исключить коррупционные или другие противозаконные действия своих сотрудников.

ГБР — это правоохранительный орган Украины, который расследует уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокопоставленные служащие (от министров до руководителей разведки). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия у прокуратуры.