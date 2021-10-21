Спикер прогнозирует, что бюджет страны на 2022 год примут 2 ноября. Рада не успеет на этой неделе рассмотреть все правки

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пресс-служба Верховная Рада

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозирует, что парламент только 2 ноября сможет принять проект государственного бюджета на 2022 год в первом чтении.

Об этом он заявил на брифинге после заседания.

«Насколько я знаю, у ОПзЖ есть еще около сотни поправок, поэтому я думаю, что за завтра, 22 октября, мы не успеем, потому что есть еще поправки, которые будут вносить, в том числе и фракция «Батьківщина». Поэтому я так оптимистично думаю, что принятие проекта госбюджета может пройти во вторник на следующей пленарной неделе», — сказал Стефанчук.

В то же время заместитель главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк уточнил, что от ОПзЖ есть 251 правка, а от «Батьківщини» — 290.

Согласно календарному плану следующая пленарная неделя начнется в парламенте 2 ноября, поскольку с 25 по 29 октября депутаты будут работать с избирателями, а 1 ноября у них согласительный совет.

Спикер подчеркнул, что Рада рассматривает Госбюджет-2022 в полном соответствии с процедурой регламента, в связи с чем всем народным депутатам предоставляется возможность высказаться, потому что «это элемент дискуссии».

«Государственный бюджет — это, наверное, самый важный документ, который принимается Верховной Радой Украины, потому что это смета для всей страны. И поэтому мы придерживаемся всех требований», — отметил Стефанчук.