«Укрзалізниця» отчиталась о первых часах действия усиленного карантина: в поезда не пустили 18 пассажиров

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«Укрзалізниця» отчиталась о первом дне действия карантинных ограничений на пропуск пассажиров в поезда, которые отправляются из «красной» зоны карантина.

Пресс-служба «УЗ» отметила, что за первую половину суток 21 октября в поезда не допустили 18 пассажиров из-за отсутствия у них сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Так, проводники не допустили пассажиров на поезда таких направлений:

№ 18 Ужгород — Харьков — 5 пассажиров;

№ 81 Ужгород — Харьков — 1 пассажир;

№ 252 Николаев — Харьков — 3 пассажира;

№ 150 Ворохта — Полтава — 2 пассажира;

№ 45 Лисичанск — Ужгород — 1 пассажир;

№ 724 Киев — Харьков — 6 пассажиров.

Кроме того, дважды к поездам вызывались представители Национальной полиции.

«Укрзалізниця» призывает всех пассажиров неуклонно соблюдать новые правила проезда транспортом — кроме билета и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь: сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении «Дія»), или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

В случае отсутствия указанных документов, пассажиры могут сделать экспресс-тест на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн.

Также эта услуга доступна в пунктах вакцинации, работающих на вокзалах.