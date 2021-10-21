СБУ разоблачила коррупционную схему на 58 миллионов гривен. Предприниматели ставили б/у детали на боевую технику вместо новых

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СБУ

В Днепропетровской области разоблачили предпринимателей, которые наладили механизм хищения бюджетных средств на ремонте военной техники. Злоумышленники ставили использованные детали вместо новых.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, предприниматели сговорились со служащими одного из военных представительств области, благодаря чему выиграли тендер на ремонт военной техники, хотя не имели ни разрешений, ни помещения, ни материально-технической базы для таких работ, а документы на участие в тендере были подделаны.

Общая сумма тендера на ремонт военной автомобильной техники, который прошел в сентябре 2021 года, составила 58 млн гривен. За месяц дельцы успели освоить 30% средств.

По данным СБУ, злоумышленники в арендованном помещении разбирали подержанную технику на детали. Впоследствии их реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых. Также дельцы заключали фиктивные сделки на якобы поставки новых запчастей.

«Отремонтированную» технику отправляли в зону ООС на Донбассе.

Сейчас продолжаются следственные действия, после проведения экспертиз злоумышленникам сообщат о подозрении по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).