НАБУ сообщило о подозрении чиновникам, которые присвоили почти 12 млн грн «Укрзалізниці»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем людям, которые завладели 11,8 миллионами гривен государственной компании «Укрзалізниця». Об этом НАБУ сообщило 21 октября.
Речь идет о:
- заместителе руководителя одного из филиалов железной дороги;
- руководителе отдела материально-технического обеспечения;
- руководителе частной компании — победителе торгов.
Все должности указаны на момент преступления. Их действия квалифицировали по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса — присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах и организованной группой.
В 2018 году один из филиалов железной дороги провел торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. Однако следствие установило, что руководитель филиала (он же глава тендерного комитета) совместно с руководителем отдела материального обеспечения действовали в интересах одного поставщика и не допустили другие компании к аукциону. Эта компания и стала победителем торгов — и поставила уголь по завышенным на 11,8 млн грн ценам.
На момент заключения договора тонна угля на рынке стоила 3 770 гривен, однако железная дорога приобрела его по цене 4 563 гривен за тонну.
В сентябре стало известно, что для »Укрзалізниці» закупили некачественные запчасти для рельс. Убытки оценили в 25 миллионов гривен. В августе СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для «Укрзалізниці», которые производили на оккупированной территории Луганской области. Под угрозой была контактная сеть УЗ, стоимость которой более 3 миллиардов гривен.
- «Укрзалізниця» планирует до конца 2021 продать непрофильные активы стоимостью 500 млн гриве.
- В финансовом плане «Укрзалізниці» на 2021 предусмотрен доход в 93 миллиарда гривен с прибылью на уровне 3,6 млрд грн и налогам в бюджет на 24,7 млрд грн. Речь идет о значительных инвестициях в обновление подвижного состава, в частности, обновление 23,5 тысячи грузовых вагонов, и многого другого.