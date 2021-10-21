НАБУ сообщило о подозрении чиновникам, которые присвоили почти 12 млн грн «Укрзалізниці»

Новости

НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем людям, которые завладели 11,8 миллионами гривен государственной компании «Укрзалізниця». Об этом НАБУ сообщило 21 октября.

Речь идет о:

заместителе руководителя одного из филиалов железной дороги;

руководителе отдела материально-технического обеспечения;

руководителе частной компании — победителе торгов.

Все должности указаны на момент преступления. Их действия квалифицировали по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса — присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах и организованной группой.

В 2018 году один из филиалов железной дороги провел торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. Однако следствие установило, что руководитель филиала (он же глава тендерного комитета) совместно с руководителем отдела материального обеспечения действовали в интересах одного поставщика и не допустили другие компании к аукциону. Эта компания и стала победителем торгов — и поставила уголь по завышенным на 11,8 млн грн ценам.

На момент заключения договора тонна угля на рынке стоила 3 770 гривен, однако железная дорога приобрела его по цене 4 563 гривен за тонну.

В сентябре стало известно, что для »Укрзалізниці» закупили некачественные запчасти для рельс. Убытки оценили в 25 миллионов гривен. В августе СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для «Укрзалізниці», которые производили на оккупированной территории Луганской области. Под угрозой была контактная сеть УЗ, стоимость которой более 3 миллиардов гривен.