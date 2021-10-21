Компания Tesla отчиталась о рекордных продажах и прибыли

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Daniel Oberhaus / Flickr

Производитель электромобилей Tesla сообщил о рекордных квартальных продажах и прибыли. Об этом свидетельствуют данные отчета компании.

Tesla получила чистую прибыль в размере $1,6 миллиарда и продала 241 391 автомобиль. Выручка компании выросла до $13,76 миллиардов в третьем квартале 2021 года по сравнению с $8,77 млрд год назад в этом же квартале. Большая часть выручки пришлась на продажи менее дорогих автомобилей Model 3 и Model Y.

Компания также сообщила, что заработала $806 млн на энергетическом бизнесе, который, в частности, включает производство солнечных батарей. Еще $894 млн компания получила за ремонт и техобслуживание автомобилей, автострахование и продажи товаров под собственным брендом.

«Мы достигли высоких показателей чистой прибыли, операционной прибыли и валового дохода», — отметили в компании, цитирует BBC. Китай остается ее основным экспортным центром.

Виктория Шолар, глава отдела инвестиций Interactive Investor, сказала, что результаты Tesla превзошли ожидания аналитиков.

«Это впечатляющие цифры в контексте продолжающейся глобальной нехватки микросхем», — сказала она. Отметим, что с 2020 года мир столкнулся с их дефицитом. Это случилось из-за торговой войны между США и Китаем и остановки заводов из-за пандемии коронавируса. В этом году добавились еще и природные катаклизмы — засуха, сильные морозы и пожары в регионах, где находятся заводы, которые производят микросхемы. Перебои с поставками начались у производителей ноутбуков, смартфонов, бытовой техники. Сильно пострадала автомобильная промышленность.