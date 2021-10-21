Четыре переселенки выиграли дело против Украины в ЕСПЧ. Им должны выплатить по €4500 компенсации
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- Екатерина Кадакова
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Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал отказ в праве проголосовать на местных выборах в 2015 году переселенкам из временно оккупированного Крыма и Донбасса дискриминацией и нарушением Европейской конвенции по правам человека.
Соответствующее решение суд принял по делу «Селигененко и другие против Украины».
По решению суда, Украина должна выплатить каждой заявительнице по €4500 в качестве компенсации морального вреда.
Также суд отметил, что заявительницы находились в Киеве больше года, платили налоги в местный бюджет и прочее, и поэтому были заинтересованы в результате выборов.
Кроме этого, переселенки рисковали потерять свой статус, если бы сменили место жительства.
Отметим, речь идет об Александре Селигененко, Анастасии Мартыновской из Севастополя, Дарье Свиридовой из Ялты и Евгении Тереховой с Донбасса, которые не смогли проголосовать на местных выборах — 2015, хотя тогда уже постоянно жили в Киеве и получили статус внутренне перемещенных лиц.
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия аннексировала украинскую территорию.