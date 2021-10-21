В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung

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В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов корейского производителя Samsung.

Об этом пишет РИА Новости.

Решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay. Он якобы нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

В июле суд запретил Samsung использовать продукцию, включающую в себя Samsung Рау. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. В августе Sqwin SA подала ходатайство, в котором указала, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования.

В перечень запрещенных к ввозу устройств попал 61 смартфон — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.