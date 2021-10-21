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Минкультуры внесло в черный список еще 14 российских актеров

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Министерство культуры и информационной политики внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины. В список попали:

13 сентября Служба безопасности Украины заявила, что российскому рэпперу Алишеру Валееву (Моргенштерн) запрещено давать концерты в Украине.