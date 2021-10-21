Минкультуры внесло в черный список еще 14 российских актеров
- Автор:
- Олег Панфилович
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Министерство культуры и информационной политики внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины. В список попали:
- Сергей Гарусов;
- Максим Дахненко;
- Марина Денисова;
- Владимир Ильин;
- Алексей Кравченко;
- Евгений Кузьмин;
- Александр Марушев;
- Андрей Терентьев;
- Никита Терентьев;
- Светлана Терентьева;
- Глеб Темнов;
- Алексей Червяков;
- Елена Чижова;
- Андрей Шаповал.
13 сентября Служба безопасности Украины заявила, что российскому рэпперу Алишеру Валееву (Моргенштерн) запрещено давать концерты в Украине.
- Перед этим Министерство культуры обновило перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Туда попал российский комментатор Дмитрий Губерниев.