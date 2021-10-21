МИД проверяет информацию о задержании в Турции украинца за шпионаж
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- Олег Панфилович
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Генеральное консульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании группы подозреваемых в шпионаже, среди которых может быть гражданин Украины.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
«Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали», — сказал агентству спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Он отметил, что по поручению МИД генконсульство уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить местонахождение украинского гражданина и детали дела, а также получить разрешение на его посещение консулом.
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