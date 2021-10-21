The Times: Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone

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Великобритания и Украина ведут переговоры о продаже самонаводящихся ракет Brimstone, созданных ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем MBDA UK.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Украина хочет получить ракеты для вооружения ими патрульных катеров и самолетов. Brimstone оснащены активной радиолокационной головкой, которая позволяет с большой точностью поражать цели в движении. Ракеты могут обходить системы обороны и имеют небольшой размер, за счет чего их можно крепить в большом количестве. Это позволяет атаковать «рой» целей, например, одним самолетом.

The Times пишет, что такие переговоры проходят впервые. К ним подтолкнули опасения, что «Россия может использовать газовый кризис для захвата территории». Британское правительство ранее не продавало оружие Украине.