ВОЗ заявила, что пандемия будет продолжаться «на год дольше, чем нужно»

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Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пандемия коронавируса «продлится на год дольше, чем нужно», потому что бедные страны не получают вакцин. Это означает, что коронакризис может «легко затянуться до 2022 года».

Об этом заявил старший руководитель ВОЗ Доктор Брюс Эйлуорд, цитируетBBC.

Например, в Африке вакцинировано менее 5% населения. На большинстве других континентов — 40%.

Эйлуорд призвал богатые страны отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармацевтические компании могли отдавать предпочтение странам с низкими доходами. Он сказал, что богатым странам необходимо «подвести итоги» своих обязательств по пожертвованиям, которые они взяли на саммите G7.

«Я могу вам сказать, что мы не на правильном пути. Нам действительно нужно ускорить это, или вы знаете что? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем нужно», — отметил Эйлуорд.

Альянс благотворительных организаций The Peopleʼs Vaccine опубликовал новые данные, согласно которым только одна из семи доз, которые обещали фармацевтические компании и богатые страны, действительно достигали своих пунктов назначения в бедных странах.

Перед этим глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшие месяцы мир может взять глобальную пандемию коронавируса под контроль, если справедливо распределит необходимые ресурсы.