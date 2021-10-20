С 23 октября Сумская область переходит в «красную» зону

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С 23 октября Сумская область переходит в «красную» карантинную зону.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В «красной» зоне учебные заведения смогут работать, только если у 100% работников будет «зеленый» COVID-сертификат о полной вакцинаци.

Также смогут работать кинотеатры, музеи, другие культурные и развлекательные заведения, ТРЦ, заведения общественного питания, рынки, спортзалы и бассейны — если весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы или у них будет отрицательный ПЦР-тест.