С 23 октября Сумская область переходит в «красную» зону
- Автор:
- София Телишевская
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
С 23 октября Сумская область переходит в «красную» карантинную зону.
Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
В «красной» зоне учебные заведения смогут работать, только если у 100% работников будет «зеленый» COVID-сертификат о полной вакцинаци.
Также смогут работать кинотеатры, музеи, другие культурные и развлекательные заведения, ТРЦ, заведения общественного питания, рынки, спортзалы и бассейны — если весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы или у них будет отрицательный ПЦР-тест.
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября перешли в «красную» зону карантина. В «красной» зоне посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места могут только полностью вакцинированные. Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививки. Также с 15 октября в «красной зоне» находится Херсонская область.