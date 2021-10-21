В Украине начал действовать усиленный карантин. Какие ограничения ввели

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

В Украине с четверга, 21 октября, действуют усиленные правила карантина, которые касаются пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами автобусами, поездами и самолетами.

В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, которые подтверждает их ковид-безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не более 72 часов.

Если пассажир садится в «желтой» зоне, хватит и первой дозы вакцины. Бумажную справку о первой дозе (№ 063-О) может выдать врач, который делал прививку. Если в «оранжевой» и «красной» — вакцинация должна быть завершенной (две дозы). Сертификат может быть как бумажным, так и в приложении «Дія».

Если едет иностранец, он может предъявить свой сертификат вакцинации препаратом, который одобрила ВОЗ: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac, Johnson & Johnson или Sinopharm.

Если есть абсолютные противопоказания к прививке (речь идет о анафилактическом шоке или гиперчувствительности к компонентам вакцины — в Украине таких людей менее 1%), то пассажир может предъявить ПЦР или экспресс-тест.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов возложили на перевозчика. В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. «Укрзалізниця» сообщала, что в этом случае деньги за билет возвращаются (вот порядок).

Все вышеперечисленные ограничения не касаются региональных и городских перевозок, и не распространяются на детей до 18 лет.

Сейчас в «желтой» зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области. В «оранжевой» — город Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В «красной» — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября в этой зоне будет и Сумская область.

Эта информация ежедневно обновляется на сайте Минздрава.