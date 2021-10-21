В Украине начал действовать усиленный карантин. Какие ограничения ввели
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Чузавков Сергей / УНИАН фото
В Украине с четверга, 21 октября, действуют усиленные правила карантина, которые касаются пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами автобусами, поездами и самолетами.
В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, которые подтверждает их ковид-безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не более 72 часов.
Если пассажир садится в «желтой» зоне, хватит и первой дозы вакцины. Бумажную справку о первой дозе (№ 063-О) может выдать врач, который делал прививку. Если в «оранжевой» и «красной» — вакцинация должна быть завершенной (две дозы). Сертификат может быть как бумажным, так и в приложении «Дія».
Если едет иностранец, он может предъявить свой сертификат вакцинации препаратом, который одобрила ВОЗ: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac, Johnson & Johnson или Sinopharm.
Если есть абсолютные противопоказания к прививке (речь идет о анафилактическом шоке или гиперчувствительности к компонентам вакцины — в Украине таких людей менее 1%), то пассажир может предъявить ПЦР или экспресс-тест.
Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов возложили на перевозчика. В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. «Укрзалізниця» сообщала, что в этом случае деньги за билет возвращаются (вот порядок).
Все вышеперечисленные ограничения не касаются региональных и городских перевозок, и не распространяются на детей до 18 лет.
Сейчас в «желтой» зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области. В «оранжевой» — город Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
В «красной» — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября в этой зоне будет и Сумская область.
Эта информация ежедневно обновляется на сайте Минздрава.
- В Украине на утро 20 октября вакцинировали от коронавируса более 226 тысяч человек — это рекордное количество с начала кампании в феврале этого года. Первую дозу получили более 142 тысяч, вторую — более 84 тысяч. При этом за минувшие сутки выявили почти 19 тысяч заболевших, в больницы попали почти 5,5 тысячи человек. Минздрав напоминает, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные. На сегодня Украина занимает четвертое место в мире по суточной смертности от ковида.