В России за сутки умерло более тысячи COVID-больных. Путин объявил нерабочую неделю
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Евгений Малолетка
Из-за стремительного распространения коронавируса президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением заработной платы.
Соответствующее заявление он сделал на совещании правительства, пишет Интерфакс.
Фактически нерабочими становятся только три дня — с 1 по 3 ноября, поскольку 4 ноября в России праздник — День народного единства, а с 5 по 7 ноября и так были выходные.
Регионы с наиболее сложной эпидемической ситуацией нерабочие дни могут объявить уже с 23 октября. Режим нерабочих дней может быть продлен после 7 ноября.
- За прошедшие сутки в России зафиксировали 34 073 новых случая COVID-19. Умерли 1 028 человек — это рекорд с начала пандемии.
- Нерабочие дни из-за пандемии впервые были объявлены в России 30 марта 2020 года на неделю. Затем они несколько раз продлевались. Всего такой режим действовал 42 дня — до 11 мая. Вновь по всей России нерабочие дни были объявлены весной 2021 года между майскими праздниками — с 4 по 7 мая.