Российские силовики вывезли из Симферополя украинского политзаключенного Яцкина. Где находится мужчина, неизвестно

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Facebook / Людмила Денісова

Сотрудники российской Федеральной службы исполнения наказаний вывезли из оккупированного Симферополя в неизвестном направлении украинского политзаключенного Ивана Яцкина.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Украинский политзаключенный Иван Яцкин был этапирован из СИЗО Симферополя к месту отбывания наказания. Конечный пункт этапа ФСИН не раскрывает», — написал правозащитник в социальных медиа.